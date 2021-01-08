Столичний гранд зробив ставку на стратегічний розвиток у роботі з фанатами.

Київське "Динамо" випустить криптовалюту для вболівальників. Цьому посприяє блокчейн-компанія Moonwalk, з якою кияни вже погодили співпрацю.

Про це повідомляє Business Wire.

Це дозволить поліпшити фінансові доходи клубу у важкі часи коронакризи.

"Ми дуже раді можливості запропонувати нашим вболівальникам можливості, які підвищать їхню залученість у справи клубу, а також покращать способи монетизації", - сказав президент клубу Ігор Суркіс.

Читайте такожАсистент Луческу покинув Динамо і пояснив, чому

Повідомляється, що співпраця з Moonwalk допоможе фанатам заробляти цифрові токени за активні дії в соцмережах. Витрачати їх можна буде на отримання доступу до клубних VIP-заходів, акційні товари та колекційні предмети, котрі будуть доступні для власників цифрових токенів. Окрім цього, токени можна обміняти на квитки на матч або навіть лімітовану серію одягу з офіційного фан-шопу киян.

Придбати криптовалюту можна буде вже незабаром.

"Динамо" - перший футбольний клуб в Україні, який створить власну криптовалюту.

Динамо Київ: результати сезону

Віце-чемпіон України продовжує боротьбу в Лізі Європи. В 1/16 їх чекає бельгійський "Брюгге".

"Динамо" пішло на зимову перерву на першій сходинці УПЛ, маючи відрив від найближчого переслідувача одне очко.

"Динамо" представляло Україну в Лізі чемпіонів. Кияни в групі G набрали 4 залікові пункти і посіли третє місце. Нагадаємо, що опонентами киян були "Ювентус", "Барселона" та "Ференцварош".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Budrin Artem