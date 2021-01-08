Київське "Динамо" випустить криптовалюту для вболівальників. Цьому посприяє блокчейн-компанія Moonwalk, з якою кияни вже погодили співпрацю.
Про це повідомляє Business Wire.
Це дозволить поліпшити фінансові доходи клубу у важкі часи коронакризи.
"Ми дуже раді можливості запропонувати нашим вболівальникам можливості, які підвищать їхню залученість у справи клубу, а також покращать способи монетизації", - сказав президент клубу Ігор Суркіс.
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Повідомляється, що співпраця з Moonwalk допоможе фанатам заробляти цифрові токени за активні дії в соцмережах. Витрачати їх можна буде на отримання доступу до клубних VIP-заходів, акційні товари та колекційні предмети, котрі будуть доступні для власників цифрових токенів. Окрім цього, токени можна обміняти на квитки на матч або навіть лімітовану серію одягу з офіційного фан-шопу киян.
Придбати криптовалюту можна буде вже незабаром.
"Динамо" - перший футбольний клуб в Україні, який створить власну криптовалюту.
Динамо Київ: результати сезону
- Віце-чемпіон України продовжує боротьбу в Лізі Європи. В 1/16 їх чекає бельгійський "Брюгге".
- "Динамо" пішло на зимову перерву на першій сходинці УПЛ, маючи відрив від найближчого переслідувача одне очко.
- "Динамо" представляло Україну в Лізі чемпіонів. Кияни в групі G набрали 4 залікові пункти і посіли третє місце. Нагадаємо, що опонентами киян були "Ювентус", "Барселона" та "Ференцварош".
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