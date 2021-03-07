Кияни здобули перемогу, забивши три м'ячі після перерви.

У рамках 17-го туру чемпіонату України "Динамо" приймало "Минай". Матч пройшов на "Олімпійському" в Києві.

Рахунок у матчі був відкритий після перерви - Сергій Сидорчук завершив атаку киян другим темпом ударом з-за меж штрафного майданчика.

Ще через дві хвилини "Минай" залишився в меншості - Терсеріус Малепе отримав червону картку за фол останньої надії. Тут же кияни подвоїли перевагу в рахунку - Карлос де Пена забив зі штрафного.

Читайте такожДинамо - Минай: огляд та повне відео матчу УПЛУ кінцівці після перегляду відеоповтору у ворота "Миная" був призначений пенальті. Артем Бесєдін з "точки" не забив, але голкіпер "Миная" завчасно покинув лінію воріт, через що одинадцятиметровий довелося перебивати. Тепер до м'яча підійшов Жерсон Родрігес, який був точний.

Артем Мілевський, який вперше грав проти свого рідного клубу, був замінений на 60-й хвилині.

"Динамо" - "Минай" - 3:0

Голи: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родрігес, 90+1 (з пенальті)

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Родрігес, 64), Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 81), Сидорчук, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв, 63), Буяльський (Андрієвський, 81), Де Пена (Дуелунд, 72), Бесєдін

"Минай": Попович, Книш, Ковтун, Матич (Маємбе, 60), Лопирьонок (Карась, 55), Малепе, Хахльов, Снижко, Піняшко (Кополовець, 71), Ахмедзаде (Кожанов, 55), Мілевський (Шиндер, 60)

Попередження: Матич, Лопиренок, Мілевський

Вилучення: Малепе, 54

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

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Автор: Антон Дудар