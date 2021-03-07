Лідер УПЛ зіграє проти команди з нижньої частини таблиці.

У рамках 17-го туру чемпіонату України київське "Динамо" на "Олімпійському" прийматиме "Минай".

Дивіться на нашому сайті відеотрансляцію матчу Динамо - Минай.

Стартовий свисток прозвучить о 14.00.

"Динамо" на даний момент є лідером УПЛ. У киян в активі 37 очок, що на 1 пункт більше, ніж у "Шахтаря", який в 17-му турі вже зіграв.

"Минай" займає 12-е місце, у команди в активі поки тільки 13 очок і від зони вильоту її відокремлює 1 пункт.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 4:0.

Інтересу цьому протистоянню додає присутність у складі "Миная" Артема Мілевського, який може вперше зіграти проти свого рідного клубу.

Динамо - Минай

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

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Автор: Антон Дудар