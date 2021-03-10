Динамо - Вільярреал: де дивитися матч Ліги Європи

"Динамо" прийматиме "Вільярреал" в 1/8 фіналу ЛЄ.

11 березня київське "Динамо" проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Вільярреала". Матч пройде на "Олімпійському" в Києві. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Вільярреал. Читайте такожДинамо - Вільярреал: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Динамо - Вільярреал: де дивитися матч Початок зустрічі - о 19.55. У прямому ефірі матч транслюватиме телеканал "Футбол 1". Також протистояння українського та іспанського клубів покаже медіасервіс MEGOGO. Динамо - Вільярреал: перед матчем "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшло "Брюгге" (1:1 і 1:0). "Вільярреал" вибив з боротьби австрійський "Зальцбург", двічі обігравши суперника (2:0 і 2:1).

Екс-тренер "Динамо" не вірить у те, що киянам вдасться пройти "Вільярреал".

Один проти одного "Динамо" і "Вільярреал" раніше грали в 1/16 фіналу Кубка УЄФА в сезоні 2004-2005. Далі тоді пройшли іспанці (0:0 і 2:0).

Матч "Динамо" - "Вільярреал" судитиме відомий англійський рефері Майкл Олівер. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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