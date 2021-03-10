Динамо проведе перший матч на Олімпійському / фото REUTERS
11 березня київське "Динамо" проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Вільярреала". Матч пройде на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Вільярреал.
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Динамо - Вільярреал: де дивитися матч
Початок зустрічі - о 19.55.
У прямому ефірі матч транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Також протистояння українського та іспанського клубів покаже медіасервіс MEGOGO.
Динамо - Вільярреал: перед матчем
- "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшло "Брюгге" (1:1 і 1:0). "Вільярреал" вибив з боротьби австрійський "Зальцбург", двічі обігравши суперника (2:0 і 2:1).
- Екс-тренер "Динамо" не вірить у те, що киянам вдасться пройти "Вільярреал".
- Один проти одного "Динамо" і "Вільярреал" раніше грали в 1/16 фіналу Кубка УЄФА в сезоні 2004-2005. Далі тоді пройшли іспанці (0:0 і 2:0).
- Матч "Динамо" - "Вільярреал" судитиме відомий англійський рефері Майкл Олівер.
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