Кияни продовжать підготовку до осінньої частини сезону.

Футболісти київського "Динамо" після кількох днів відпочинку вирушили до Туреччини, де проведуть другий збір перед відновленням сезону.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

В Анталію головний тренер "Динамо" Мірча Луческу взяв з собою 31 футболіста.

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Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзьора, Сідклей, Сирота, Забарний, Тимчик.

Півзахисники: Сидорчук, Циганков, Гармаш, Леднєв, Шапаренко, Буяльський, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Вербич, де Пена, Дуелунд, Вікентій Волошин, Назар Волошин.

Нападники: Бесєдін, Супряга, Родрігес, Русин, Ванат.

З командою не полетіли травмовані Микита Бурда, Володимир Костевич, Тудор Белуце і Мохамед Кадірі. Також в списку немає бразильця Клейтона, який був на першому зборі "Динамо". Причини його відсутності поки невідомі.

Підготовка "Динамо" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня. Перший збір команди пройшов в ОАЕ з 15 до 25 січня.

Кияни провели три контрольні матчі. Спершу "Динамо" поступилося "Легії" (0: 2), потім здолало солігорський "Шахтар" (2:0), а в третьому поєдинку не змогло обіграти збірну Йорданії.

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар