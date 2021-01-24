На табло зафіксована млява безгольова нічия.

Київське "Динамо" провело третій матч у 2021 році - команда Мірчі Луческу в контрольному поєдинку на зборі в ОАЕ зустрічалася з національною збірною Йорданії.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Про поєдинок сторони домовилися лише за два дні до його проведення.

У киян пропускали гру через травми Беньямін Вербич, Тудор Белуце, Олександр Тимчик.

25 січня кияни проведуть останнє тренування в ОАЕ. Після цього вирушать додому в Київ.

"Динамо" - збірна Йорданії - 0:0

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Родрігес, де Пена, Супряга.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко, Кендзьора (Сідклей, 64), Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Ванат, 64), Шапаренко, Буяльський (Лєднєв, 75), Караваєв, Дуелунд, Бесєдін.

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео матчу.

"Динамо": головне

"Динамо" вийшло з відпустки 11 січня, а 15 січня кияни вирушили в Емірати. Збір в ОАЕ триватиме до 25 січня.

Відновити сезон "Динамо" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого кияни проведуть першу зустріч з "Брюгге" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Будрін Артем