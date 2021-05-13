Динамо - Зоря: де дивитися фінал Кубка України

"Динамо" може зробити "золотий дубль", а "Зоря" виграти свій перший Кубок України в історії.

13 травня в Тернополі пройде фінальний матч Кубка України 2020-2021, в якому зустрінуться київське "Динамо" і луганська "Зоря". УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Зоря. Читайте такожДинамо - Зоря: прогноз букмекерів на фінал Кубка України Динамо - Зоря: де дивитися матч Пряму трансляцію матчу "Динамо" - "Зоря" можна буде подивитися на телеканалі "UA:Перший". Також матч транслюватиме канал "Футбол 1". Початок зустрічі - о 19.00. "Динамо" - "Зоря": перед матчем Кияни в цьому сезоні вперше за п'ять років стали чемпіонами України і тепер можуть оформити "золотий дубль".

"Зоря" сезон в УПЛ завершила на третьому місці.

"Динамо" в 18-те зіграє у фіналі Кубка України, може виграти в 13-й раз і зрівнятися за кількістю перемог з "Шахтарем".

Для "Зорі" це другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофей.

У цьому сезоні в рамках УПЛ матч першого кола між "Динамо" і "Зорею" завершився внічию (1:1), а в другому колі кияни виграли з рахунком 2:0. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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