Динамо і Зоря в цьому сезоні зустрічалися вже двічі / фото ФК Зоря
13 травня в Тернополі пройде фінальний матч Кубка України 2020-2021, в якому зустрінуться київське "Динамо" і луганська "Зоря".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Зоря.
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Динамо - Зоря: де дивитися матч
Пряму трансляцію матчу "Динамо" - "Зоря" можна буде подивитися на телеканалі "UA:Перший".
Також матч транслюватиме канал "Футбол 1".
Початок зустрічі - о 19.00.
"Динамо" - "Зоря": перед матчем
- Кияни в цьому сезоні вперше за п'ять років стали чемпіонами України і тепер можуть оформити "золотий дубль".
- "Зоря" сезон в УПЛ завершила на третьому місці.
- "Динамо" в 18-те зіграє у фіналі Кубка України, може виграти в 13-й раз і зрівнятися за кількістю перемог з "Шахтарем".
- Для "Зорі" це другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофей.
- У цьому сезоні в рамках УПЛ матч першого кола між "Динамо" і "Зорею" завершився внічию (1:1), а в другому колі кияни виграли з рахунком 2:0.
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