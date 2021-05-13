Динамо і Зоря в цьому сезоні зустрічалися вже двічі / фото ФК Зоря

13 травня в Тернополі пройде фінальний матч Кубка України 2020-2021, в якому зустрінуться київське "Динамо" і луганська "Зоря".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Зоря.

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Динамо - Зоря: де дивитися матч

Пряму трансляцію матчу "Динамо" - "Зоря" можна буде подивитися на телеканалі "UA:Перший".

Також матч транслюватиме канал "Футбол 1".

Початок зустрічі - о 19.00.

"Динамо" - "Зоря": перед матчем

  • Кияни в цьому сезоні вперше за п'ять років стали чемпіонами України і тепер можуть оформити "золотий дубль".
  • "Зоря" сезон в УПЛ завершила на третьому місці.
  • "Динамо" в 18-те зіграє у фіналі Кубка України, може виграти в 13-й раз і зрівнятися за кількістю перемог з "Шахтарем".
  • Для "Зорі" це другий фінал Кубка України. Луганчани ще не вигравали трофей.
  • У цьому сезоні в рамках УПЛ матч першого кола між "Динамо" і "Зорею" завершився внічию (1:1), а в другому колі кияни виграли з рахунком 2:0.

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Автор: Антон Дудар