Дмитру Іванісені не пощастило в матчі проти "Десни".

Футболіст луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня залишився без переднього зуба за підсумками матчу української Прем'єр-ліги проти "Десни".

Ситуація виявилася курйозною, так як футболіст залишився без зуба прямо перед своїм одруженням, яке заплановане на 14 лютого.

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Про це в Instagram повідомила наречена Іванісені Юлія Скачкова. Вона ж розмістила фото футболіста без зуба.

"Як бути, якщо ми 14 лютого йдемо в ЗАГС, а Дімі на грі вибили зуб? Зубна фея вирішила прийти під час матчу. Тільки у нас таке могло статися. Мабуть, подумаю, що відповісти під час розпису", - жартома написала Скачкова.

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Автор: Антон Дудар