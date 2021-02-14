Футболіст луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня залишився без переднього зуба за підсумками матчу української Прем'єр-ліги проти "Десни".
Ситуація виявилася курйозною, так як футболіст залишився без зуба прямо перед своїм одруженням, яке заплановане на 14 лютого.
Читайте такожГладков забив 90-й гол в УПЛ та допоміг Зорі обіграти Десну у надважливому матчі за медалі (відео)
Про це в Instagram повідомила наречена Іванісені Юлія Скачкова. Вона ж розмістила фото футболіста без зуба.
"Як бути, якщо ми 14 лютого йдемо в ЗАГС, а Дімі на грі вибили зуб? Зубна фея вирішила прийти під час матчу. Тільки у нас таке могло статися. Мабуть, подумаю, що відповісти під час розпису", - жартома написала Скачкова.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Курйоз за участю Зінченка в матчі Манчестер Сіті став хітом в мережі (відео)
- Взяв лопату: Луческу пояснив, чому став розчищати сніг на полі перед матчем Динамо (відео)
- "Виродків понабирають": у матчі УПЛ розгорівся расистський скандал (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram