Фрунзенський районний суд Харкова визнав гравця команди "Металіст-1925" Дмитра Кравченка винним у правопорушенні за статтею 124 КУпАП України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
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Про це повідомляє Telegram-канал "ТРУХА Харків".
Рішенням суду Кравченка оштрафовано на 340 гривень. Також його зобов'язали виплатити судовий збір у розмірі 420 гривень.
При цьому футболіста звільнили від відповідальності за ч.1 ст. 130 КУпАП України (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).
28 жовтня Кравченко, перебуваючи за кермом свого автомобіля, розбив чотири машини, включаючи власну. Поліція перевірила винуватця ДТП за допомогою драгера. Норма алкоголю в крові Кравченка була перевищена в дев'ять разів - 1,85 проміле.
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