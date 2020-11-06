Євген Селезньов забив третій гол у сезоні з пенальті.

У стартовому матчі 9-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Колос". Поєдинок завершився перемогою гостей.

На 25-й хвилині Євген Селезньов вивів "Колос" вперед голом з пенальті. Він забив третій м'яч за клуб з Ковалівки, всі - з "точки". Ще один гол Селезньова був скасований через офсайд після перегляду VAR.

У другому таймі Євген Смирний подвоїв перевагу гостей.

"Колос" набрав 15 очок і піднявся на четверте місце в УПЛ. У "Дніпра-1" - 8 очок і десята позиція.

"Дніпро-1" - "Колос" - 0:2

Голи: Селезньов, 25 (з пенальті), Смирний, 58

"Дніпро-1": Сарнавський, Тейлор, Адамюк, Логінов, Дубінчак, Батагов (Довбик, 37), Піхальонок, Назаренко (Цуріков, 70), Когут (Коркішко, 86), Булеца (Ді Франко, 86), Хобленко (Чичиков, 70)

"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Чорноморець, Антюх (Морозко, 73), Богданов (Мілько, 89), Оріховський, Смирний (Ільїн, 80), Селезньов (Лисенко, 73)

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Поєдинки 9-го туру УПЛ проходять з 6 по 8 листопада: де дивитися матчі по ТБ.

У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме "Шахтар". Зустріч грандів українського футболу пройде 8 листопада.

У трійку лідерів УПЛ після восьми турів входять "Динамо" (20 очок), "Шахтар" (16) і "Ворскла" (15).

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Автор: Антон Дудар