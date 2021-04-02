Дніпряни не програють у семи поспіль матчах УПЛ.

20-й тур української Прем'єр-Ліги відкривав матч "Дніпра-1" та "Львова". Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів, які весь другий тайм провели у більшості.

Другий дубль у складі "Дніпра-1" оформив Маріо Чуже.

Дніпряни набрали 25 очок і займають восьме місце в таблиці УПЛ. У "Львова" - 15 очок і дванадцята позиція.

"Дніпро-1" - "Львів" - 5:1

Голи: Чуже, 19, 66, Ігнатенко, 58, Когут, 63, Вагнер, 94 - Альваро, 71

"Дніпро-1": Юрчук, Тейлор (Адамюк, 46) Дуглас, Логінов, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко (Ді Франко, 61) Булеца (Білл, 72) Чуже (Вагнер, 72) Когут, Довбик (Хобленко, 61)

"Львів": Костик, Якимець, Махмутович (Лобай, 86) Романчук, Грисьо, Ернест, Брікнер (Довгий, 74) Чир'як, Альваро (Захарків, 84) Семенів (Бусько, 74) Нич (Топчій, 86)

Попередження: Піхальонок, Білл, Адамюк, Дубінчак - Ернест, Чир'як, Махмутович

Вилучення: Ернест, 44 (друге попередження)

Відео голів (оновлюється)

Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур

20-й тур УПЛ проходить з 2 по 4 квітня: де і коли дивитися матчі.

Після 19 турів у турнірній таблиці лідирує "Динамо", яке на 7 очок випереджає "Шахтар", а замикає таблицю"Рух".

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Автор: Антон Дудар