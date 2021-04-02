Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 20-го туру

"Шахтар" зіграє проти "Ворскли", а "Динамо" завітає в гості до "Олександрії".

З другого по четверте квітня пройдуть матчі 20-го туру чемпіонату України. Розклад трансляцій 2 квітня 19.00. "Дніпро-1" - "Львів" Трансляція - "УНІАН" 3 квітня 14:00. "Маріуполь" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Рух" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" 19:30. "Десна" - "Олімпік" Трансляція - "Футбол 2" 4 квітня 14:00. "Минай" - "Колос" Трансляція - "Футбол 1" 17:00. "Ворскла" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 19:30. "Олександрія" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" Читайте такожПоєдинок в УПЛ за участі Динамо пройде з вболівальниками Українська Прем'єр-ліга: перед 20-м туром Після 19 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (46 очок), яке на 7 пунктів випереджає "Шахтар".

У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 19-го туру, таблиця. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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