Прапори України, УАФ та УПЛ на Олімпійському / фото ФК Шахтар
З другого по четверте квітня пройдуть матчі 20-го туру чемпіонату України.
Розклад трансляцій
2 квітня
19.00. "Дніпро-1" - "Львів"
Трансляція - "УНІАН"
3 квітня
14:00. "Маріуполь" - "Інгулець"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Рух" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Десна" - "Олімпік"
Трансляція - "Футбол 2"
4 квітня
14:00. "Минай" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Ворскла" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
19:30. "Олександрія" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 1"
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Українська Прем'єр-ліга: перед 20-м туром
- Після 19 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (46 очок), яке на 7 пунктів випереджає "Шахтар".
- У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.
- У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 19-го туру, таблиця.
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