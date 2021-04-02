Прапори України, УАФ та УПЛ на Олімпійському / фото ФК Шахтар

З другого по четверте квітня пройдуть матчі 20-го туру чемпіонату України.

Розклад трансляцій

2 квітня

19.00. "Дніпро-1" - "Львів"

Трансляція - "УНІАН"

3 квітня

14:00. "Маріуполь" - "Інгулець"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Рух" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Десна" - "Олімпік"

Трансляція - "Футбол 2"

4 квітня

14:00. "Минай" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 1"

17:00. "Ворскла" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

19:30. "Олександрія" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 1"

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Українська Прем'єр-ліга: перед 20-м туром

  • Після 19 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (46 очок), яке на 7 пунктів випереджає "Шахтар".
  • У зоні вильоту йде "Рух", у якого 13 очок.
  • У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 19-го туру, таблиця.

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Автор: Будрін Артем