Дніпряни спробують поквитатися за поразку, яку зазнали минулого тижня в Кубку України.

В рамках 17-го туру чемпіонату України на "Дніпро-Арені" пройде матч між "Дніпром-1" і "Олександрією".

"Дніпро-1" наразі має в активі 15 очок і посідає 10-е місце в таблиці УПЛ. Вони продовжують гонитву за "Олександрією", яка обіймає 7-му позицію з 22-ма очками.

Зауважимо, що минулого тижня у серії післяматчевих пенальті дніпряни поступилися команді Володимира Шарана і вилетіли з Кубка України.

Трансляція на УНІАН ТВ.

Трансляція від ютуб-каналу FootballHub.

Нагадаємо, що в зимове міжсезоння "Дніпро-1" покинув капітан і ветеран команди Сергій Кравченко.

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Автор: Будрін Артем