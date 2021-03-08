Захисник Дніпра-1 Лукас Тейлор / фото СК Дніпро-1
В рамках 17-го туру чемпіонату України на "Дніпро-Арені" пройде матч між "Дніпром-1" і "Олександрією".
"Дніпро-1" наразі має в активі 15 очок і посідає 10-е місце в таблиці УПЛ. Вони продовжують гонитву за "Олександрією", яка обіймає 7-му позицію з 22-ма очками.
Зауважимо, що минулого тижня у серії післяматчевих пенальті дніпряни поступилися команді Володимира Шарана і вилетіли з Кубка України.
Трансляція на УНІАН ТВ.
Трансляція від ютуб-каналу FootballHub.
Нагадаємо, що в зимове міжсезоння "Дніпро-1" покинув капітан і ветеран команди Сергій Кравченко.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram