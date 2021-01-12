Сергій Кравченко більше не виступатиме за "Дніпро-1".

Колишній футболіст збірної України Сергій Кравченко залишає "Дніпро-1" і може завершити ігрову кар'єру.

Про це повідомив президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза, якого цитує офіційний сайт клубу.

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"У житті кожного футболіста настає момент, коли потрібно вішати бутси на цвях. Такий час, мабуть, настав для нашого капітана. Насправді, це один з важких моментів для того, хто закоханий в професію футболіста", - сказав Береза, також висловивши Кравченку "великі слова подяки" і назвавши футболіста "одним зі стовпів", на яких створювався СК "Дніпро-1".

Президент "Дніпра-1" також заявив, що хотів би бачити Кравченка в клубі в іншій ролі, але сам футболіст ще роздумує над продовженням кар'єри:

"Я очікую, що його талант ще розкриється на тренерському або адміністративному терені у складі СК "Дніпро-1". Так, Сергій хоче ще грати, і він має право на реалізацію свого бажання. Але все ж ми розраховуємо на нього як на функціонера або як на тренера. До побачення, капітане!".

Сергій Кравченко: кар'єра і досягнення

37-річний Кравченко є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" він не грав. По ходу кар'єри хавбек виступав за "Карабах", "Ворсклу", "Динамо" Київ, "Дніпро", "Волинь", а в "Дніпро-1" перейшов у 2017 році.

Кравченко ставав чемпіоном України (2009), володарем Суперкубка України (2009) і фіналістом Ліги Європи (2015).

З "Дніпром-1" Кравченко піднявся з Другої ліги України в УПЛ.

У складі збірної України півзахисник провів 10 матчів, забивши 1 гол.

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Автор: Антон Дудар