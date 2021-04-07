Румунський рефері попросив розписатися Ерлінга Холанда.

Незвичайний епізод стався після закінчення матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" Дортмунд (2:1).

Асистент головного арбітра матчу Октавіан Шовре з Румунії вирішив взяти автограф у нападника "Боруссії" Ерлінга Холанда.

Шовре наздогнав Холанда в підтрибунному приміщенні і попросив нападника розписатися. Норвежець не став відмовляти арбітру.

The linesman asking Haaland for his autograph in the tunnel! This is the level of officiating we get from @ChampionsLeaguepic.twitter.com/Ji0pHkWDE1 — Andrew Edgeworth (@RogerDismal) April 6, 2021

Ситуацію прокоментував головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Він заявив, що ніколи такого не бачив, але в цьому немає нічого страшного.

"Може, він фанат Холанда, так чому б і ні? Можливо, автограф для його сина або дочки. Я ніколи раніше не бачив такого, але судді добре попрацювали. Арбітри були чудові, гра не була проблемною", - цитує тренера Goal.com.

У той же час багато хто засудив такий вчинок.

"Помічник судді не повинен просити у гравця автограф після матчу. УЄФА точно не захоче цього бачити", - написав у Twitter журналіст AP Роб Харріс.

Читайте такожЛіга чемпіонів: Ман Сіті вирвав перемогу в непростому матчі з Боруссією (відео)

"Як і будь-яка інша людина ви можете бути фанатом гравця, але ви не можете робити такий вчинок в такий момент. Це неправильно", - сказав екс-гравець "МЮ" і "Ман Сіті" Оуен Харгрівз, якого цитує BBC.

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" Дортмунд: підсумки матчу

"Ман Сіті" і "Боруссія" втретє зустрічалися в рамках Ліги чемпіонів. "Сіті" виграв вперше.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Філ Фоден (оцінка 8,2).

Починаючи з дебютного сезону в ЛЧ (2011-2012), "Сіті" забив у турнірі більше всіх голів на 90-й хвилині і пізніше поряд з "Реалом" (по 17).

Джуд Беллінгем у віці 17 років і 281 день став другим наймолодшим гравцем в історії ЛЧ, який вийшов у стартовому складі на стадії 1/4 фіналу, після Бояна Кркіча (17 років 217 днів у 2008 році).

Зустріч у відповідь команди проведуть 14 квітня в Дортмунді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар