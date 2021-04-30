Наставник збірної України "пам'ятає напам'ять події тої ночі".

Славетний у минулому нападник італійського "Мілану", а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко, згадав події 25 травня 2005-го року, коли трапився найвеличніший поєдинок в історії Ліги чемпіонів.

Тоді "Мілан" після першого тайму вів у рахунку 3:0, але "Ліверпуль" в другій половині зустрічі переламав хід гри та відігрався і в підсумку завоював жаданий трофей. Англійський клуб відтоді нарекли "королем камбеків".

Слова Шевченка наводить Corriere della Sera.

"Це рана, яка все ще кровоточить. Писали, що між першим і другим таймом ми почали святкувати. Це брехня. Швидше, Паоло Мальдіні був першим, хто сказав, що "Ліверпуль" не здасться, навіть якщо вони програють 0:3. Ми повторили це один одному", - ностальгує маестро.

"У перші три місяці після тієї болючої поразки в фіналі Ліги чемпіонів я прокидався вночі з криком і починав думати про це. Я дотепер думаю про це, не дивлячись на те, що пройшло шістнадцять років. Багато хто з моїх товаришів по команді ніколи більше не хотів дивитися цю гру. Я ж знаю її напам'ять", - додав Шевченко.

Нагадаємо, що нещодавно 44-річний фахівець показав як проводить своє дозвілля у компанії колишніх гравців "Челсі".

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Автор: Артем Будрін