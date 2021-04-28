Андрій Шевченко провів час у компанії з відомими екс-футболістами.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграв у гольф з легендарними екс-футболістами "Челсі" Джоном Террі та Джанфранко Дзолою.

Про це Шевченко повідомив у Instagram, опублікувавши фото.

"Відмінно провів час у хорошій компанії Джона Террі і Джанфранко Дзоли", - написав український тренер.

Нагадаємо, під час виступу за "Челсі" Шевченко грав разом з Террі.

Екс-захисник грав за "синіх" з 1998 по 2017 роки, а Дзола був гравцем "Челсі" в період з 1996 по 2003 роки.

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Автор: Антон Дудар