Андрій Шевченко / фото REUTERS
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зіграв у гольф з легендарними екс-футболістами "Челсі" Джоном Террі та Джанфранко Дзолою.
Про це Шевченко повідомив у Instagram, опублікувавши фото.
"Відмінно провів час у хорошій компанії Джона Террі і Джанфранко Дзоли", - написав український тренер.
фото instagram.com/andriyshevchenko
Нагадаємо, під час виступу за "Челсі" Шевченко грав разом з Террі.
Екс-захисник грав за "синіх" з 1998 по 2017 роки, а Дзола був гравцем "Челсі" в період з 1996 по 2003 роки.
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