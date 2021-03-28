Помилка Віталія Миколенка поставила хрест на успіху команди Андрія Шевченка.

Збірна України провела свій другий матч у відборі на чемпіонат світу-2022.

Андрій Шевченко продовжив свій експеримент - збірна України вийшла на матч з трьома центральними захисниками, граючи за схемою 5-3-2 в обороні. Капітаном знову був Олександр Зінченко.

Початок був доволі бентежним, оскільки фіни провели декілька небезпечних атак. Проте, "жовто-блакитні" повернули ініціативу та ближче до перерви капітально притисли опонента. На цьому етапі Малиновський і компанія були набагато ближчими до взяття воріт, ніж скандинавський колектив.

Другий тайм знову почався з гострого випаду Фінляндії, але Теему Пуккі змарнував чудову нагоду. Після цього грали команди обережно, проте заміна Андрія Шевченка спрацювала: форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс, котрий замінив Романа Яремчука, зміг забити після гольової передачі Олександра Караваєва.

Фінляндії треба віддати належне: після пропущеного голу вони змогли влучити в стійку та створити небезпеку біля воріт Георгія Бущана. Внаслідок постійного тиску скандинави заробили право на пенальті, яке зміг реалізувати Пуккі під завісу поєдинку. Причиною став фол Віталія Миколенка, який заробив червону картку та видалився з поля.

Україна - Фінляндія - 1:1

Голи: Мораєс, 80 - Пуккі, 89 (пен.)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Макаренко (Коваленко, 78), Зінченко, Малиновський, Зубков (Марлос, 58), Яремчук (Мораєс, 67)

Фінляндія: Араюрі, Гранлунд (Альхо, 17), Йоронен, Камара, Кауко (Пох'янпало, 67), Лод, О'Шонессі, Райтала (Хамалайнен, 76), Тойвіо, Шуллер (Тейлор, 76), Пуккі

Вилучення: Миколенко, 88

Україна - Фінляндія: підсумки матчу

Фінляндія та Україна зустрічалися 3-й раз в історії. До цього Україна двічі перемагала. В обох випадках у відборі на ЧС-2018.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Караваєв Олександр (оцінка - 7,7). У фінів - Теему Пуккі (оцінка - 7,3).

Збірна України у цьому матчі випустила наймолодший склад за всю історію - 24,6 року був середній вік колективу.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 31 березня, коли прийматиме в Києві команду Казахстану. В той самий день Франція поїде в гості до Боснії та Герцоговини.

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Автор: Будрін Артем