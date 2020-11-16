Хав'єр Маскерано найкращі роки своєї кар'єри провів у складі "Барселони".

Аргентинський футболіст Хав'єр Маскерано оголосив про завершення кар'єри в 36 років.

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Про це повідомив офіційний сайт "Естудіантеса", за який гравець виступав цього року.

"Прийшов час піти з причин особистих змін, які сталися зі мною. Останнім часом я постійно думав про це і прийшов до висновку, що найправильніше - закінчити зараз. Цій професії я віддав усього себе, але тепер зрозумів, що мені важко. Я не хочу проявляти неповагу до "Естудіантеса", який довірився мені, або до колег і самої гри", - сказав Маскерано.

Аргентинець виступав у захисті та півзахисті, а його ігрова кар'єра тривала 17 років.

Хав'єр Маскерано: головні етапи кар'єри

Аргентинець почав кар'єру в "Рівер Плейте", після чого перейшов до "Корінтіанса". До Європи Маскерано переїхав у 2006-му році і захищав кольори трьох клубів - "Вест Хема", "Ліверпуля" і "Барселони".

У складі каталонців він став п'ятикратним чемпіоном Іспанії, а також двічі вигравав Лігу чемпіонів в період з 2010-го по 2018-й рік. Всього на клубному рівні він завоював 21 трофей.

У 2018-му і 2019-му Маскерано виступав у Китаї за "Хебей Чайна Форчун".

За збірну Аргентини Маскерано провів 147 матчів і забив 3 голи. Він є дворазовим олімпійським чемпіоном і фіналістом чемпіонату світу 2014 року.

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Переклад: Данило Слесь