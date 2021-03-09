Підопічні Антоніо Конте здобули сьому перемогу поспіль в чемпіонаті.

У центральному матчі 26-го туру Серії А зустрічалися "Аталанта" та "Інтер".

Все вирішив єдиний гол у другому таймі. Захисник "нерадзуррі" Мілан Шкріньяр після подачі з кутового першим зрозумів, що треба робити й під час метушні відправив м'яча у сітку воріт.

Хавбек збірної України Руслан Малиновський почав матч у стартовому складі, проте в перерві його замінили. Інший українець Віктор Коваленко просидів усю зустріч на лаві запасних та продовжує чекати свого дебюту.

Зауважимо, що єдину жовту картку у складі "Інтера" отримав не гравець, а їхній тренер - Антоніо Конте.

Чемпіонат Італії. 26-й тур.

"Інтер" - "Аталанта" - 1:0

Гол: Шкріньяр, 54

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Хакімі (Д'Амброзіо, 85), Барелла, Брозович (Гальярдіні, 77), Відаль (Еріксен, 53), Перишич (Дарміан, 85), Мартінес (Санчес, 77), Лукаку

"Аталанта": Спортьєлло, Толой, Джимсіті (Паломіно, 81), Ромеро, Мехле, де Рон, Фройлер (Пашаліч, 81), Госенс, Пессіна (Міранчук, 73), Малиновський (Ілічич, 46), Сапата (Муріель, 70)

Відео огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

Ця звитяга дозволила "Інтеру" набрати 62 очки та на 6 балів відірватися від "Мілану", який є найближчим переслідувачем лідера.

"Аталанта" залишилася п'ятою. У неї в активі 49 очок.

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Автор: Будрін Артем