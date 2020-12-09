Інтер - Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Італійський та український клуби зустрінуться в 6-му турі ЛЧ.

Стали відомі стартові склади "Інтера" і "Шахтаря" на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде в Мілані. УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Інтер - Шахтар. Читайте такожІнтер - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів "Шахтар": Трубін, Матвієнко, Бондар, Вітао, Додо, Майкон, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон Запасні: Пятов, Шевченко, Хочолава, Сіпріано, Болбат, Маркос, Соломон, Патрік, Судаков, Дентіньо, В'юнник "Інтер": Ханданович, Хакімі, де Врей, Шкрініар, Бастоні, Янг, Гальярдіні, Брозович, Барелла, Лукаку, Мартінес Запасні: Раду, Станкович, Коларов, Санчес, Сенсі, Дарміан, Раноккія, Наінгголан, Перішич, Еріксен "Інтер" - "Шахтар": перед матчем Матч "Інтер" - "Шахтар" пройде сьогодні, 9 грудня, на стадіоні "Джузеппе Меацца". Початок - о 22.00.

Перед останнім туром всі чотири команди групи В зберігають шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Боруссії" Менхенгладбах - 8 очок, у "Шахтаря" і "Реала" - по 7 очок ("гірники" вище в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах), а у "Інтера" - 5.

За підсумками останнього туру "Шахтар" може як продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів, так і вийти в Лігу Європи, так і взагалі вилетіти з єврокубків.

Зустріч "Шахтаря" і "Інтера" в першому колі завершилася без забитих голів - 0:0.

Також цього року команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи - тоді міланський клуб розгромив "гірників" з рахунком 5:0.

Перед цим матчем "Шахтар" в УПЛ розгромив "Минай" з рахунком 5:1, а "Інтер "в Серії А виграв у "Болоньї" (3:1). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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