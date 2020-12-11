Десятку найсильніших клубів Європи склали Баварія, Барселона, Ювентус, Реал, Атлетіко, Манчестер Сіті, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Севілья і Ліверпуль.

За підсумками 2020 року визначилися місця українських клубів у рейтингу УЄФА.

Десятку найсильніших клубів Європи склали Баварія, Барселона, Ювентус, Реал, Атлетіко, Манчестер Сіті, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Севілья і Ліверпуль. Про це повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу.

Клубний рейтинг УЄФА: які місця займають українські команди

Найвище місце займає "Шахтар", який ділить 17-18 позиції з "Ромою". "Динамо" йде 31-м," Зоря "- 98-ю, а "Десна" і "Колос" ділять 175-е місце. При цьому в перших двох сотнях клубного рейтингу УЄФА як і раніше перебувають "Олександрія" (177), "Маріуполь" (178) і "Ворскла" (179), які не брали участі в нинішньому євросезоні.

Українські клуби в єврокубках: загальні результати

Донецький "Шахтар" набрав 8 очок і посів третє місце в групі B, поступившись "Боруссії" М, яка стала другою, за особистими зустрічами. Таким чином, "Шахтар" вийшов у Лігу Європи.

"Динамо" заробило 4 очки своїй групі. В останньому турі "Динамо" і угорський "Ференцварош" в очному протистоянні вирішували долю третього місця і путівки в Лігу Європи, яку в підсумку завоювали кияни.

"Зоря" з 6 очками завершила виступ у групі G Ліги Європи на третьому місці. Луганський клуб втретє у своїй історії виступав на груповому етапі Ліги Європи і втретє не зумів вийти в плей-офф.

"Колос" і "Десна" вилетіли в кваліфікації ЛЄ.

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Автор: Олег Давигора