Португальський футболіст порадував своїх фанатів незвичайним чином.

Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду виступив у ролі гітариста рок-групи в рекламному ролику.

Відео футболіст опублікував в Instagram.

Роналду взяв участь у рекламі португальської телекомунікаційної компанії MEO. У відео футболіст підноситься над сценою з гітарою в руках, а дівчина тим часом виконує пісню під музику пісні I Love Rock 'N Roll.

35-річний Роналду разом з компанією таким чином привітав співвітчизників з прийдешнім Різдвом.

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Автор: Данило Слесь