Кріштіану Роналду / фото REUTERS
Нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду виступив у ролі гітариста рок-групи в рекламному ролику.
Відео футболіст опублікував в Instagram.
Роналду взяв участь у рекламі португальської телекомунікаційної компанії MEO. У відео футболіст підноситься над сценою з гітарою в руках, а дівчина тим часом виконує пісню під музику пісні I Love Rock 'N Roll.
35-річний Роналду разом з компанією таким чином привітав співвітчизників з прийдешнім Різдвом.
Кріштіану Роналду: останні новини
- Роналду розділив з Мессі лідерство у рейтингу футболістів за кількістю незабитих пенальті.
- За інформацією ЗМІ, Роналду отримав пропозицію від свого колишнього клубу.
- Минулого місяця форвард хворів на коронавірус, після чого стало відомо про його одужання.
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