Польський снайпер Роберт Левандовські став в один ряд з Гердом Мюллером.

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовські став першим футболістом Бундесліги з 1969 року, якому вдалося забити 20 м'ячів за перші 15 матчів чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний Twitter "Баварії".

Поляк забив пенальті у поєдинку 15-го туру Бундесліги проти менхенгладбаської "Борусії" (2:3). Цей м'яч став для нього 20-м у стартових матчах чемпіонату Німеччини.

Левандовскі став другим гравцем в історії Бундесліги, якому вдалося забити 20 голів після 15-ти турів чемпіонату. Екс-форвард дортмундської "Боруссії" повторив рекорд Герда Мюллера, який у сезоні 1968/69 забив таку саму кількість голів за той самий проміжок часу.

Читайте також Баварія сенсаційно програла вперше за три місяці (відео)32-річний Роберт Левандовські у нинішньому сезоні зіграв за "Баварію" 20 матчів, забив 23 голи та віддав 6 результативних передач.

Роберт Левандовські: найкращий футболіст 2020 року

Левандовські був визнаний найкращим гравцем 2020 року за версією ФІФА

Разом з "Баварією" в 2020 році польський нападник виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.

У сезоні 2019-2020 Левандовські став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів), найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (34 голи) і найкращим бомбардиром Кубка Німеччини (6 голів). Він став першим футболістом, який виграв три турніри за сезон і в кожному з них став найкращим бомбардиром.

У сезоні 2020-2021 на рахунку поляка 18 голів у 17 матчах за "Баварію" у всіх турнірах.

Левандовські також вважався головним претендентом на" Золотий м'яч", проте минулого року вручення нагороди скасували.

Також Левандовські був визнаний найкращим футболістом сезону 2019-2020 за версією УЄФА.

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Автор: Budrin Artem