Церемонія вручення нагород ФІФА the Best відбулася 17 грудня. Через пандемію коронавірусу вона пройшла в онлайн-форматі.

Нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі назвав "великим днем" присвоєння йому звання кращого футболіста світу.

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Як повідомляє офіційний сайт клубу, Левандовскі на урочистій церемонії The Best FIFA Football Awards заявив, що нагорода належить його товаришам по команді і тренерам Баварії і збірної Польщі.

"Я дуже пишаюся і дуже задоволений. Це великий день для мене і Мого Клубу. Я маю сказати дякую. Ця нагорода належить моїм товаришам по команді і тренерам «Баварії» і збірної Польщі. Коли ти стаєш володарем такої нагороди в еру Мессі і Роналду, то вона значить неймовірно багато. Це чудове відчуття. Ця нагорода є підтвердженням того, що незалежно від того, звідки ти і як тебе звуть, важливо те, що ти показуєш. Ми виграли все, що тільки можна було», - підкреслив 32-річний «баварець».

Для Левандовскі ця нагорода стала кульмінацією чудового року. В цілому форвард в минулому сезоні забив 55 голів в 47 матчах, внісши вирішальний внесок у завоювання требла. У поточному сезоні Левандовскі демонструє не менш дивовижну статистику: на його рахунку вже 18 голів у 17 матчах.

ФІФА the Best-2020

Церемонія вручення нагород ФІФА The Best відбулася 17 грудня. Через пандемію коронавірусу вона пройшла в онлайн-форматі.

Нагороду Левандовскі вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

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Автор: Андрій Василюк