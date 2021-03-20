Ліга чемпіонів: названо найкрасивіший гол 1/8 фіналу (відео)

Автором найкращого забитого м'яча став Ліонель Мессі.

УЄФА назвав чотири найкращих голи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відео опублікував офіційний Twitter Ліги чемпіонів. Найкращим визнаний гол форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, забитий у матчі-відповіді з ПСЖ. Аргентинець відзначився приголомшливим дальнім ударом. Також в топ-четвірку увійшли голи нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха, форварда "Аталанти" Луїса Муріеля і півзахисника "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне. 🥇 Leo Messi takes the prize for his 🚀 vs Paris 👏👏👏#UCLGOTW | @nissansports | #UCLpic.twitter.com/VSJD7MIR8t — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021 Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати Матчі 1/8 фіналу ЛЧ проходили з 16 лютого по 17 березня. 19 березня відбулося жеребкування 1/4 фіналу.

Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі - відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

Вперше за 16 років в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не зіграють ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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