Ліонель Мессі / фото REUTERS
УЄФА назвав чотири найкращих голи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Відео опублікував офіційний Twitter Ліги чемпіонів.
Найкращим визнаний гол форварда "Барселони" Ліонеля Мессі, забитий у матчі-відповіді з ПСЖ. Аргентинець відзначився приголомшливим дальнім ударом.
Також в топ-четвірку увійшли голи нападника "Ліверпуля" Мохамеда Салаха, форварда "Аталанти" Луїса Муріеля і півзахисника "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне.
🥇 Leo Messi takes the prize for his 🚀 vs Paris 👏👏👏#UCLGOTW | @nissansports | #UCLpic.twitter.com/VSJD7MIR8t— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021
Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати
- Матчі 1/8 фіналу ЛЧ проходили з 16 лютого по 17 березня. 19 березня відбулося жеребкування 1/4 фіналу.
- Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі - відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.
- Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".
- Вперше за 16 років в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не зіграють ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду.
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