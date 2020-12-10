Груповий етап ЛЧ 2020-2021 завершено.

9 грудня відбулися заключні матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021. На поле вийшли команди з груп А, В, С і D.

Також був дограний матч у групі H між ПСЖ і "Істанбулом", який днем раніше був зупинений через расистський скандал.

"Шахтар" зіграв внічию з "Інтером", завдяки чому вийшов до Ліги Європи.

За підсумками заключних матчів в плей-офф ЛЧ пробилися "Атлетіко", "Реал", "Боруссія" М і "Аталанта".

Результати матчів

Група A

"Баварія" - "Локомотив" - 2:0

Голи: Зюле, 63, Шупо-Мотінг, 80

"Зальцбург" - "Атлетико" - 0:2

Голи: Ермосо, 39, Карраско, 86

Підсумкове положення команд: "Баварія" - 16 очок, "Атлетіко" - 9, "Зальцбург" - 4, "Локомотив" - 3

Група B

"Інтер" - "Шахтар" - 0:0

"Реал" - "Боруссія" М - 2:0

Голи: Бензема, 9, 32

Підсумкове положення команд: "Реал" - 10 очок, "Боруссія" М - 8, "Шахтар" - 8, "Інтер" - 6

Група C

"Олімпіакос" - "Порту" - 0:2

Голи: Отавіо, 10 (з пенальті), Урібе, 77

"Манчестер Сіті" - "Марсель" - 3:0

Голи: Ферран Торрес, 48, Агуеро, 77, Стерлінг, 90

Підсумкове положення команд: "Манчестер Сіті" - 16 очок, "Порту" - 13, "Олімпіакос" - 3, "Марсель" - 3

Група D

"Мітьюлланд" - "Ліверпуль" - 1:1

Голи: Шольц, 62 (з пенальті) - Салах, 1

"Аякс" - "Аталанта" - 0:1

Гол: Муріель, 85

Підсумкове положення команд: "Ліверпуль" - 13 очок, "Аталанта" - 11, "Аякс" - 7, "Мітьюлланд" - 2

Група H

ПСЖ - "Істанбул Башакшехір" - 5:1

Голи: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (з пенальті), 62 - Мехмет Топал, 57

Підсумкове положення команд: ПСЖ - 12 очок, "РБ Лейпциг" - 12, МЮ - 9, "Істанбул" - 3

Ліга чемпіонів 2020-2021: головне

Груповий етап ЛЧ 2020-2021 проходив у форматі ігор вдома і на виїзді з 20 жовтня по 9 грудня.

6-й тур Ліги чемпіонів: результати матчів 8 грудня.

У плей-офф ЛЧ пробилися "Манчестер Сіті", "Порту", "Севілья", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Баварія", "Ліверпуль", "Боруссія" Д, "Лаціо", "РБ Лейпциг", ПСЖ, "Атлетіко", "Реал", "Боруссія" М і "Аталанта".

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться 14 грудня.

Плей-офф ЛЧ пройде з 16 лютого по 29 травня - в цей день в Стамбулі відбудеться фінальний матч.

Україну на груповому етапі ЛЧ представляли "Динамо" і "Шахтар". І кияни, і "гірники" посіли треті місця у своїх групах і навесні зіграють у Лізі Європи.

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Автор: Антон Дудар