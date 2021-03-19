Стала відома сітка плей-офф ЛЧ аж до фіналу.

19 березня відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Ліги чемпіонів.

За його підсумками стали відомі всі пари 1/4 фіналу, а також потенційні пари 1/2 фіналу і номінальний господар фіналу.

Результати жеребкування

1/4 фіналу

Пара 1. "Манчестер Сіті" (Англія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

Пара 2. "Порту" (Португалія) - "Челсі" (Англія)

Пара 3. "Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)

Пара 4. "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)

1/2 фіналу

Переможець пари 3 - Переможець пари 1

Переможець пари 4 - Переможець пари 2

Відзначимо, що при жеребкуванні не було сіяних і несіяних команд.

Матчі-відповіді пройдуть на полях команд, зазначених другими.

Переможець першого півфіналу буде господарем фіналу.

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Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати

Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі-відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".

Вперше за 15 років в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не зіграють ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду.

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Автор: Антон Дудар