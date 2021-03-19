19 березня відбулося жеребкування вирішальних стадій плей-офф Ліги чемпіонів.
За його підсумками стали відомі всі пари 1/4 фіналу, а також потенційні пари 1/2 фіналу і номінальний господар фіналу.
Результати жеребкування
1/4 фіналу
Пара 1. "Манчестер Сіті" (Англія) - "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
Пара 2. "Порту" (Португалія) - "Челсі" (Англія)
Пара 3. "Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція)
Пара 4. "Реал" Мадрид (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія)
1/2 фіналу
Переможець пари 3 - Переможець пари 1
Переможець пари 4 - Переможець пари 2
Відзначимо, що при жеребкуванні не було сіяних і несіяних команд.
Матчі-відповіді пройдуть на полях команд, зазначених другими.
Переможець першого півфіналу буде господарем фіналу.
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Плей-офф Ліги чемпіонів: що потрібно знати
- Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі-відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.
- Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".
- Вперше за 15 років в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не зіграють ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду.
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