Стамбул, у якого два роки поспіль забирали вирішальну гру, зрештою отримав ще один шанс.

Фінал Ліги чемпіонів 2023 року віддали турецькому Стамбулу.

Про це, посилаючись на власні джерела в УЄФА, повідомляє Anadolu.

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В УЄФА так вирішили після того, як цьогорічний фінал найпрестижнішого клубного футбольного турніру було перенесено зі Стамбулу до португальського Порту.

На додачу, Стамбул також проведе поєдинок за Суперкубок УЄФА, який запланований на серпень 2021 року.

Зауважимо, що поки коронавірусна пандемія не вплинула на футбольний світ, то фінал 2023 року планувалося провести у німецькому Мюнхені.

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Автор: Артем Будрін