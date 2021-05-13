Португалія готується прийняти футбольне свято другий рік поспіль.

Як ми повідомляли раніше, фінал Ліги чемпіонів між "Челсі" та "Манчестер Сіті", який відбудеться 29 травня, таки перенесли зі Стамбула в Порту.

Тепер УЄФА офіційно ухвалив це рішення.

Причина цього - складна епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Туреччині.

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Обидві англійські команди отримають по 6 тисяч квитків для реалізації серед своїх фанатів. Остаточна кількість глядачів буде пізніше узгоджена з португальським урядом.

Нагадаємо, що Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі повинен був бути господарем фіналу Ліги чемпіонів ще торік, але тоді світовий локдаун змусив перенести гру до столиці Португалії - Лісабону.

"Манчестер Сіті" - "Челсі": перед фіналом

Це третій фінал Ліги чемпіонів в історії для "Челсі". У 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а у 2012-му році здолали в серії пенальті "Баварію".

"Манчестер Сіті" пробився у фінал головного клубного турніру Європи вперше.

У плей-офф ЛЧ "Ман Сіті" пройшов "Боруссію" М, "Боруссію" Д і ПСЖ. "Челсі" вибив з боротьби "Атлетіко", "Порту" та "Реал".

У цьому сезоні "Сіті" і "Челсі" грали один проти одного вже три рази. В АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами - в першому колі "Ман Сіті" виграв з рахунком 3:1, а в другому сильнішими були вже лондонці з рахунком 2:1. Також "Челсі" взяв гору над "городянами" у півфіналі Кубка Англії (1:0).

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Автор: Артем Будрін