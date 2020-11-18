Лука Модріч і Кріштіану Роналду / фото REUTERS

17 листопада відбулася низка матчів заключного 6-го туру групового етапу Ліги націй 2020-2021.

Результати матчів

Ліга А. Група 3

Хорватія - Португалія - 2:3

Голи: Ковачич, 29, 65 - Рубен Діаш, 52, 90, Жоау Фелікс, 60

Франція - Швеція - 4:2

Голи: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 - Классон, 4, Квайсон, 99

Підсумкове положення команд: Франція - 16 очок, Португалія - 13, Хорватія - 3, Швеція - 3

Гравці збірної Франції / фото REUTERS

Ліга А. Група 4

Іспанія - Німеччина - 6:0

Голи: Мората, 17, Ф. Торрес, 33, 55, 71, Родрі, 38, Оярсабаль, 89

Швейцарія - Україна - матч скасовано

Положення команд: Іспанія - 11 очок (6 ігор), Німеччина - 9 (6), Україна - 6 (5), Швейцарія - 3 (5)

Іспанія - Німеччина / фото REUTERS

Ліга С. Група 1

Люксембург - Азербайджан - 0:0 

Чорногорія - Кіпр - 4:0

Голи: Йоветіч, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60

Підсумкове положення команд: Чорногорія - 13 очок, Люксембург - 10, Азербайджан - 6, Кіпр - 4

Чорногорія - Кіпр / фото REUTERS

Ліга D. Група 1

Мальта - Фарерські острови - 1:1

Голи: Гійом'є, 54 - Йонссон, 70

Андорра - Латвія - 0:5

Голи: Чорномордий, 6, Ікауніекс, 57, 60, Гутковський, 70 (з пенальті), Кролліс, 90 (з пенальті)

Підсумкове положення команд: Фарерські острови - 12 очок, Мальта - 9, Латвія - 7, Андорра - 2

Збірна Фарерських островів / фото REUTERS

Ліга D. Група 2

Гібралтар - Ліхтенштейн - 1:1

Голи: Фроммельт, 17 (автогол) - Фрік, 44

Підсумкове положення команд: Гібралтар - 8 очок, Ліхтенштейн - 5, Сан-Марино - 2

Ліга націй: що потрібно знати

  • У розіграші Ліги націй 2020-2021 виступають 55 збірних, які розбиті по групах у чотирьох лігах (A, B, C і D). Матчі групового етапу проходять з 3 вересня по 18 листопада поточного року. 
  • Матч збірної України проти збірної Швейцарії в 6-му турі офіційно скасований. Рішення по ньому УЄФА прийме пізніше.
  • Переможці чотирьох груп Ліги А вийдуть у фінальну стадію турніру, яка запланована на 2, 3 і 6 червня 2021 року. 
  • Команди, які стануть останніми в своїх групах, опустяться в дивізіон рангом нижче, а переможців груп в лігах B, C і D чекає підвищення. 
  • Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.

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Автор: Антон Дудар