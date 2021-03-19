У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування плей-офф Ліги Європи. За його підсумками були сформовані чвертьфінальні пари, а також стало відомо, хто з ким може зіграти в півфіналах.
Результати жеребкування
1/4 фіналу
Пара 1. "Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Пара 2. "Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія)
Пара 3. "Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
Пара 4. "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія)
1/2 фіналу
Переможець пари 1 - Переможець пари 3
Переможець пари 4 - Переможець пари 2
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Господарем фіналу буде переможець другого півфіналу.
Відзначимо, що жеребкування проходило без посіву і будь-яких обмежень.
Команди, які вказані другими, матчі-відповіді проведуть на своєму полі.
Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати
- Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройшли 11 і 18 березня: результати ігор у відповідь.
- Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.
- Боротьбу за трофей продовжують дві команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Аякс" і "Манчестер Юнайтед".
- "Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.
- Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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