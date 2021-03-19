Вісім команд продовжать боротьбу за трофей.

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування плей-офф Ліги Європи. За його підсумками були сформовані чвертьфінальні пари, а також стало відомо, хто з ким може зіграти в півфіналах.

Результати жеребкування

1/4 фіналу

Пара 1. "Гранада" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Пара 2. "Арсенал" (Англія) - "Славія" (Чехія)

Пара 3. "Аякс" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)

Пара 4. "Динамо" Загреб (Хорватія) - "Вільярреал" (Іспанія)

1/2 фіналу

Переможець пари 1 - Переможець пари 3

Переможець пари 4 - Переможець пари 2

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Господарем фіналу буде переможець другого півфіналу.

Відзначимо, що жеребкування проходило без посіву і будь-яких обмежень.

Команди, які вказані другими, матчі-відповіді проведуть на своєму полі.

Плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи 2020-2021 пройшли 11 і 18 березня: результати ігор у відповідь.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.

Боротьбу за трофей продовжують дві команди, які раніше вже вигравали Кубок УЄФА/Лігу Європи: "Аякс" і "Манчестер Юнайтед".

"Шахтар" і "Динамо" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Ромі" і "Вільярреалу" відповідно.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Антон Дудар