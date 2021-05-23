Останній раз паризький гранд не зміг виграти Лігу 1 в сезоні 2016/17.

Чемпіон Франції визначився лише в завершальному 38-му турі. "Лілль" мав фору в одне очко перед ПСЖ і єдина надія парижан була на те, що "мастифи" допустять осічку в останньому турі з "Анже". Але "Лілль" виграв та самотужки вирішив долю титулу.

"Брест" - ПСЖ - 0:2

Голи: Февр, 37 (автогол), Мбаппе, 71

Нереалізований пенальті: Неймар, 19

"Анже" - "Лілль" - 1:2

Голи: Фульгіні, 92 - Девід Джонатан, 10, Бурак Їлмаз, 45 (пенальті)

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Чемпіонат Франції: підсумкова турнірна таблиця

"Лілль" несподівано фінішував першим, набравши 83 очки.

Срібні медалі виборов ПСЖ, відставши від чемпіона всього на одне очко.

"Монако" завоював бронзові нагороди, маючи в активі 78 залікових пунктів.

"Ліон" став четвертим і має 76 балів.

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Автор: Артем Будрін