22-річний гравець та його кохана розписалися в посольстві України на території Іспанії.

Зірковий воротар, який став першим українцем в мадридському "Реалі", вступив у офіційний шлюб. Голкіпер збірної України Андрій Лунін одружився з Анастасією Томазовою.

Новостворене сімейне подружжя узаконило свій шлюб в посольстві України, що розташоване в Мадриді. Примітно, що на церемонію молодята прийшли в спортивних костюмах.

Про це стало відомо з Instagram футболіста.

Зауважимо, що Андрій зробив пропозицію руки та серця Анастасії ще взимку 2019 року. А знайомство їхнє почалося в соціальних мережах.

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Андрій Лунін: кар'єра в "Реалі"

Андрій Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, проте виступав в орендах за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".

На початку вересня 2020 року "Реал" офіційно повідомив, що Лунін почне новий сезон у складі "вершкових".

22-річний українець став резервістом Тібо Куртуа, але перший і поки єдиний шанс отримав 21 січня. Дебют вийшов невдалим - "Реал" з українцем зганьбився в Кубку Іспанії.

До цього Лунін грав за "Реал" тільки на International Champions Cup-2018, а також у контрольній грі перед сезоном 2020-2021.

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Автор: Будрін Артем