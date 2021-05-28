Наставники обох команд в передчутті тактичної дуелі.

29 травня в Порту пройде фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Челсі".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Головні тренери обох команд прокоментували свої очікування від головного матчу сезону.

Слова Хосепа Гвардіоли наводить офіційний сайт "Ман Сіті".

"Деякі футболісти виходять на поле з напругою, проблемами, але вони повинні впоратися з цим. Майже впевнений, що ми повинні страждати, щоб виграти фінал. Приємно сказати, насолоджуйся, але іноді це неможливо. Я точно знаю, як ми хочемо грати, з ким гратимемо, і не збираюся сильно напружувати футболістів. Перебувати тут - неймовірний привілей. На початку кар'єри я не очікував, що зіграю хоча б в одному фіналі Ліги чемпіонів. Тепер ми тут. Нам пощастило", - сказав Пеп.

Німецький фахівець Томас Тухель, який став керманичем "Челсі" по ходу цього сезону, також поділився враженнями перед фіналом:

"Я не розглядаю цей матч в аспекті "я проти Пепа". У нас завтра не тенісний поєдинок. Пеп підготує свою команду якнайкраще, а я - свою. У нас був досвід у двох матчах в різних турнірах проти "Ман Сіті". Два різні матчі з двома різними складами. Ми розуміємо, наскільки хоробро і відважно нам треба зіграти в деяких аспектах. Завжди складно грати проти "Сіті", "Баварії" або "Барселони", якщо Пеп стоїть на боковій лінії. Він викликає величезну довіру, досягає успіху і має характер переможця. Можливо, на цей момент вони є найсильнішою командою Європи та світу. Вони сильно відірвалися від нас в чемпіонаті, але ми скоротили розрив за 90 хвилин на "Уемблі" й знову зробили це в Манчестері", - прокоментував Тухель.

Читайте такожМанчестер Сіті - Челсі: прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті - Челсі: перед матчем

Поєдинок команд на стадіоні в Порту відбудеться з уболівальниками на трибунах. Спочатку планувалося провести гру в турецькому Стамбулі, але УЄФА прийняв рішення перенести матч через карантинні обмеження.

"Манчестер Сіті" вперше в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. "Челсі" двічі грав у фіналах ЛЧ до цього: в 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а в 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Тьяго Сілва і Томас Тухель другий рік поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії". Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Всі три випадки, коли "Челсі" виходив у фінал ЛЧ, об'єднані цікавим фактом: в цей сезон клуб неодмінно змінював тренера.

Між собою в поточному сезоні "Ман Сіті" і "Челсі" зустрічалися три рази. В рамках АПЛ команди обмінялися виїзними перемогами, а ось у півфіналі Кубка Англії лондонці здолали манкуніанців.

Вирішальний поєдинок між "Челсі" і "Ман Сіті" обслужить іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін