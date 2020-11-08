У центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль". Поєдинок завершився внічию.
Мерсисайдці вийшли вперед вже на 13-й хвилині - Мохамед Салах реалізував пенальті за фол на Садіо Мане.
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У середині тайму "Сіті" вдалося відігратися - Габріел Жезус відзначився з передачі Кевіна де Брюйне.
Перед перервою у "городян" був відмінний шанс вийти вперед, але Кевін де Брюйне з пенальті пробив повз ворота.
Українець Олександр Зінченко провів весь матч на лавці запасних.
"Ліверпуль" набрав 17 очок після восьми турів і займає в АПЛ третє місце. У "Сіті" - 12 очок і одинадцята позиція.
"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" - 1:1
Голи: Жезус, 31 - Салах, 13 (з пенальті)
"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Діаш, Уокер, Родрі, Де Брюйне, Стерлінг, Гюндоган, Ферран Торрес (Бернарду Сілва, 61), Габріел Жезус
"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд (Мілнер, 63), Гомес, Робертсон, Матіп, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Діогу Жота, Фірміно (Шакірі, 59)
Відео голів
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