Англійські топ-клуби не визначили переможця в очному протистоянні.

У центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" приймав "Ліверпуль". Поєдинок завершився внічию.

Мерсисайдці вийшли вперед вже на 13-й хвилині - Мохамед Салах реалізував пенальті за фол на Садіо Мане.

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У середині тайму "Сіті" вдалося відігратися - Габріел Жезус відзначився з передачі Кевіна де Брюйне.

Перед перервою у "городян" був відмінний шанс вийти вперед, але Кевін де Брюйне з пенальті пробив повз ворота.

Українець Олександр Зінченко провів весь матч на лавці запасних.

"Ліверпуль" набрав 17 очок після восьми турів і займає в АПЛ третє місце. У "Сіті" - 12 очок і одинадцята позиція.

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" - 1:1

Голи: Жезус, 31 - Салах, 13 (з пенальті)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Діаш, Уокер, Родрі, Де Брюйне, Стерлінг, Гюндоган, Ферран Торрес (Бернарду Сілва, 61), Габріел Жезус

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд (Мілнер, 63), Гомес, Робертсон, Матіп, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Діогу Жота, Фірміно (Шакірі, 59)

Відео голів

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Автор: Антон Дудар