Все вирішив єдиний гол з пенальті.

У рамках 17-го туру УПЛ "Маріуполь" та "Ворскла" зустрічалися у Полтаві. Матч завершився перемогою 0:1 команди Юрія Максимова.

У першому таймі Владислав Кулач влучно реалізував пенальті. Цей гол став першим і останнім в матчі. Таким чином, нападник скоротив відстань у гонитві бомбардирів до першого місця. Цей м'яч став 9-м для Владислава і це всього на один менше, ніж у лідера списку Віктора Циганкова.

"Маріуполь" отримав два вилучення за гру. На 34-й хвилині грубо порушив правила Олексій Биков, а на 79-й В'ячеслав Танковський отримав другий "гірчичник" і теж покинув поле.

Українська Прем’єр-ліга. 17-й тур

"Маріуполь" - "Ворскла" 0:1

Гол: Кулач, 35 (пенальті)

"Маріуполь": Гальчук, Кірюханцев, Сагуткін, Биков, Стасюк (Драмбаєв, 61), Чех (Мампасі, 38), Танковський, Мішньов, Очеретько (Бондаренко, 61), Сікан (Кулаков, 41), Кащук (Горбунов, 61)

"Ворскла": Різник, Чеснаков, Яворський, Альюн, Пердута, Пуцлін, Скляр (Челядін, 46), Тілль, Кане, Степанюк (Цитаїшвілі, 67, Де Ноєр, 84), Кулач (Луїзао, 79)

Вилучення: Биков, 34, Танковський, 78 (друга жовта)

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Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Після 16 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (37 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".

Аутсайдерами турніру є "Інгулець" і "Львів", у яких по 12 очок.

У гонитві бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

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Автор: Будрін Артем