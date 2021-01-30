Фанати "Марселя" влаштували пожежу на базі французького клубу.
Про це повідомляє La Provence.
Кілька сотень уболівальників спочатку використали піротехніку, зокрема димові шашки. Це стало причиною спалаху розташованих поруч дерев. А потім ультрас пішли на штурм і зламали ворота бази. Все це відбувається за декілька годин до початку матчу між "Марселем" та "Ренном".
Головний мотив протесту фанатів - прибрати президента клубу Жака-Анрі Ейро. Лунають лозунги з вуст вболівальників "Ейро, піди", "Ейро, покинь клуб". А також гасла на плакатах з нецензурною лайкою.
Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш. Португалець очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце у чемпіонаті Франції. Однак, провалився в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Після 20 турів чемпіонату Франції "Марсель" набрав 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1. А сьогодні запланований поєдинок з "Ренном". Початок – о 22:00.
Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! 🚨🚨 #EyraudDemission#OM#TeamOMpic.twitter.com/7A5hp9O3Er— Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021
Моторошні кадри з місця події до вашої уваги:
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