Ультрас клубу вимагають відставки президента.

Фанати "Марселя" влаштували пожежу на базі французького клубу.

Про це повідомляє La Provence.

Кілька сотень уболівальників спочатку використали піротехніку, зокрема димові шашки. Це стало причиною спалаху розташованих поруч дерев. А потім ультрас пішли на штурм і зламали ворота бази. Все це відбувається за декілька годин до початку матчу між "Марселем" та "Ренном".

Головний мотив протесту фанатів - прибрати президента клубу Жака-Анрі Ейро. Лунають лозунги з вуст вболівальників "Ейро, піди", "Ейро, покинь клуб". А також гасла на плакатах з нецензурною лайкою.

Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш. Португалець очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце у чемпіонаті Франції. Однак, провалився в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після 20 турів чемпіонату Франції "Марсель" набрав 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1. А сьогодні запланований поєдинок з "Ренном". Початок – о 22:00.

Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! 🚨🚨 #EyraudDemission#OM#TeamOMpic.twitter.com/7A5hp9O3Er — Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021

Моторошні кадри з місця події до вашої уваги:

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Автор: Будрін Артем