Чинний чемпіон обіграв лідера сезону.

У центральному матчі 16-го туру чемпіонату Італії "Мілан" приймав "Ювентус".

Обидві команди перед грою зазнали втрат через коронавірус. У туринців захворіли Хуан Куадрадо і Алекс Сандро, а у "Мілана" - Анте Ребіч і Раде Круніч. Через травми у "Мілана" зі строю вибули Златан Ібрагімович і ще ряд гравців.

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Зустріч завершилася перемогою "Ювентуса". Дублем у гостей відзначився Федеріко К'єза.

Туринці завдали "Мілану" першої поразки в поточному чемпіонаті.

Безпрограшна серія "Мілана" в чемпіонаті Італії налічувала 27 матчів (20 перемог і 7 нічиїх). Вона тривала з 8 березня минулого року.

"Мілан" - "Ювентус" - 1:3

Голи: Калабрія, 41 - К'єза, 18, 61, Маккенні, 76

"Мілан": Дж. Доннарумма, Далот (Мальдіні, 81), Кьєр (Калулу, 81), Романьолі, Ернандес, Калабрія (Конті, 81), Кессьє, Кастільехо (Коломбо, 87), Чалханоглу, Хауге (Діас, 67), Леау

"Ювентус": Щесни, Данило, Бонуччі, де Лігт, Фработта (Демірал, 87), К'єза (Кулусевскі, 63), Бентанкур (Артур, 74), Рабіо, Ремсі (Бернардескі, 74), Дібала (Маккенна, 63), Роналду

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

Незважаючи на поразку, "Мілан" зберіг лідерство в таблиці Серії А. Після 16 турів у "россонері" 37 очок, вони на 1 пункт випереджають "Інтер".

У "Ювентуса" в активі 30 очок в 15 матчах, туринці, яких перед початком сезону очолив Андреа Пірло, йдуть четвертими.

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Автор: Антон Дудар