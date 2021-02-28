"Минай" обіграв "Олімпік" завдяки дублю Анатолія Нурієва.

У рамках 16-го туру чемпіонату України "Минай" приймав "Олімпік" і здобув перемогу завдяки двом голам з пенальті.

Донецький клуб проводив свій перший матч під керівництвом нового головного тренера Юрія Калитвинцева.

Читайте такожОлімпік змінив тренера: клуб УПЛ очолив екс-футболіст ДинамоУ складі "Миная" з перших хвилин на поле вийшов Артем Мілевський. Ветеран українського футболу відіграв 68 хвилин.

Анатолій Нурієв, який у цій зустрічі оформив дубль, на 85-й хвилині був вилучений, отримавши жовту картку.

"Минай" - "Олімпік" - 2:1

Голи: Нурієв, 13 (з пенальті), 45+2 (з пенальті) - Нкенг, 21

"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук, Кожанов (Пиняшко, 68), Хахльов (Сніжко, 75), Мілевський (Ахмедзаде, 68, Матич, 90), Нурієв, Шиндер (Одуеньї, 90)

"Олімпік": Альімі, Зотько, Драме, Лебеденко, Цимбалюк (Снурніцин, 90), Бабенко, Пасіч, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра, Нкенг, Каргбо

Попередження: Нурієв, Ковтун, Кожанов, Попович - Драме, Каргбо, Тейшейра, Лебеденко

Вилучення: Нурієв, 85 (повторне попередження)

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

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Автор: Антон Дудар