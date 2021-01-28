Мадридський "Реал" домовився з хорватським півзахисником Лукою Модрічем щодо продовження контрактної угоди.
Про це повідомив італійський журналіст Фабріціо Романо у Twitter.
Найближчим часом очікується підписання нової угоди. Чинний контракт 35-річного хавбека закінчується влітку 2021 року. Угода з півзахисником буде продовжена до червня 2022 року.
Нагадаємо, що Модріч завоював нагороду "Золотий м'яч" у 2018 році. В тому сезоні хорват довів свою збірну до фіналу Чемпіонату світу в Росії, а також виграв Лігу чемпіонів у київському фіналі.
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У поточному сезоні Лука зіграв за "Реал" 25 матчів, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.
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