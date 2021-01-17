"Леді ВАР" оцінили високо в організації IFFHS / фото УАФ

Українка Катерина Монзуль зайняла третє місце в списку топ-10 найкращих рефері серед жінок за минуле десятиліття.

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Рейтинг складала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS).

Тріо призерів виглядає наступним чином:

1. Бібіана Штайнхаус (Німеччина) – 171 бал

2. Естер Штаублі (Швейцарія) – 135 балів

3. Катерина Монзуль (Україна) – 124 бали

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Автор: Budrin Artem