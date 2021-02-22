Назарій Русин піде в оренду до польської "Легії".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив про те, що нападник Назарій Русин дуже обдарований і може розкрити в Польщі свої здібності на повну.

Про це стало відомо з інтерв'ю румуна для Sportowe Fakty.

"Русин - великий талант. Але йому ще рано грати в "Динамо". У нього була нещодавно травма ключиці, вона трохи зупинила розвиток Назарія. Але у нього є навички", - переконаний Мірча.

"По-перше, він дуже швидкий. Мені здається, чемпіонат Польщі йому підходить. Коли дивлюся на його здатності та стиль команд Польщі, вважаю, це може добре спрацювати", - додав Луческу.

У поточному сезоні у складі "Динамо" Русин з'являвся на полі лише один раз. Зауважимо, що хавбек "біло-синіх" Георгій Цитаїшвілі назвав Русина найбільш прудконогим футболістом київського клубу.

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Автор: Будрін Артем