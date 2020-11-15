Українські футболісти поділилися враженнями від гри.

Футболісти збірної України прокоментували поразку в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй від Німеччини (1:3).

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Гравці відвідали ефір післяматчевої студії телеканалу "Футбол 1".

Тарас Степаненко відзначив високий рівень суперника, на тлі якого було складно постійно показувати свою гру:

"Тренерський штаб просив, щоб не тільки оборонялися, щоб грали у футбол, показували хороший рівень. Звичайно, в деяких моментах доводилося терпіти. Але в деяких моментах грали з м'ячем.

Іноді швидкість прийняття рішень, поспіх приводили до того, що втрачали м'яч. Але це інший рівень. Тут трохи швидше все грається, потрібно звикнути".

Руслан Малиновський вважає, що команда боролася до кінця:

"Думаю, вийшла цікава гра. Було багато моментів у Німеччині, у нас були моменти. Звичайно, в завершальній стадії потрібно бути трохи холоднокровніше. Думаю, ми могли забивати другий м'яч після першого. Були моменти, щоб збільшити рахунок, але ми пропустили. Думаю, сіли низько після забитого гола.

Ми дуже добре почали. Є, над чим працювати. Потрібно більш надійно грати в такі моменти. І дорожити м'ячем. Якщо віддавати м'яч такій команді, вони дуже мало помиляються, тоді важко відібрати. Думаю, це хороша гра. Всі хлопці намагалися, ні в чому дорікнути".

Олександр Зубков додав, що збірну України підвела гра в завершальній стадії:

"Думаю, початок вийшов трохи сумбурним, трохи поспішали. Потім моментами дуже навіть добре грали, виходили з-під пресингу, були непогані атаки. Напевно, в останній третині трохи не вистачало холоднокровності, трохи поспішали. А в цілому моментами дуже навіть непогано".

Збірна України в Лізі націй: головне

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Матч заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок. У паралельному матчі квартету Іспанія і Швейцарія зіграли внічию з рахунком 1:1.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у іспанців - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід в плей-офф у збірної України вже немає.

Андрій Шевченко виділив позитивні моменти з поразки від Німеччини.

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Автор: Данило Слесь