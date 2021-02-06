Екс-захисник "Шахтаря" Олег Данченко продовжить кар'єру в Греції.

Захисник Олег Данченко заявив, що сподівається отримати виклик до збірної України після свого переходу з російського "Рубіна" в грецький АЕК.

Данченка цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Перехід в АЕК - це крок вперед у моїй кар'єрі. Буду намагатися виправдати довіру грецького клубу. Це великий шанс потрапити до збірної країни. Були й інші варіанти, але вибрав АЕК тому, що клуб з великою історією, з прекрасними вболівальниками і ще раз повторюся, що це шанс закріпитися в команді і потрапити до збірної. Це було головне при виборі нового клубу", - сказав Данченко.

Читайте також"Черговий годувальник": в мережі розкритикували відомого українського футболіста, який перейшов до російського клубу"Добре, що в команді є Дмитро Чигринський та Євген Шахов, вони мені допомагають. Я намагаюся якомога швидше адаптуватися і почати грати на високому рівні. Буду старатися, щоб отримати виклик до збірної України", - додав футболіст.

Олег Данченко: кар'єра

26-річний Данченко виступав за "Динамо" (Хмельницький), "Чорноморець" і "Шахтар", з якого двічі йшов в оренду в російські клуби: "Анжі" (у сезоні 2017-2018) і "Єнісей" (у 2019 році).

У червні 2019 року Данченко підписав повноцінний контракт з казанським "Рубіном". Він провів за команду 19 матчів, після чого влітку 2020 року на правах оренди перейшов в "Уфу". Взимку "Уфа" хотіла продовжити оренду українця, але він обрав перехід в АЕК.

У 2019 році Данченко пояснив свій трансфер у "Рубін", висловивши думку, що "Росія і Україна помиряться". Також він сказав, що при переїзді в Росію його "не особливо цікавила" громадська думка.

Восени 2018 року Данченко викликався до збірної України, але не дебютував за команду. Після переїзду в Росію він перестав отримувати виклики в національну команду.

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Автор: Антон Дудар