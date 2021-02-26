УЄФА представив символічну збірну за підсумками матчів у відповідь 1/16 фіналу ЛЄ.

Захисник "Динамо" Київ Олександр Сирота включений до символічної збірної Ліги Європи за підсумками матчів у відповідь 1/16 фіналу.

Про це повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

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Сирота допоміг "Динамо" не пропустити в матчі з "Брюгге" і здобути перемогу з рахунком 1:0. За версією WhoScored, захисник став найкращим гравцем зустрічі.

Повністю команда тижня в Лізі Європи виглядає наступним чином:

Андреас Лінде ("Мольде"), Александер Бах ("Славія"), Олександр Сирота ("Динамо"), Кіран Тірні ("Арсенал"), Райан Кент ("Рейнджерс"), Деле Аллі ("Тоттенхем"), Деві Классен ("Аякс"), Ейрік Улланн-Андерсен ("Мольде"), Жерар Морено ("Вільярреал"), Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Карлос Вінісіус ("Тоттенхем".

"Брюгге" - "Динамо": підсумки матчу

Після нічиєї в першій грі (1:1) "Динамо" обіграло "Брюгге" у матчі-відповіді з рахунком 1:0.

"Динамо" вперше з 2011 року вдалося перемогти в плей-офф Ліги Європи на виїзді.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки матчу з "Брюгге".

"Брюгге" і "Динамо" вдруге перетнулися в єврокубках. У попередній дуелі (у кваліфікації Ліги чемпіонів 2019-2020) з різницею в один м'яч верх взяли бельгійці (1:0 і 3:3).

Віталій Буяльський втретє в кар'єрі забив у ворота "Брюгге" в чотирьох матчах.

Свого суперника по 1/8 фіналу "Динамо" дізнається 26 лютого.

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Автор: Антон Дудар