24-річний півзахисник вписав своє ім'я в історію.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко встановив досягнення, вивівши збірну України з капітанською пов'язкою на матч кваліфікації ЧС-2022 проти Франції.

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Він став наймолодшим капітаном в історії української збірної. Зінченко отримав капітанську пов'язку в 24 роки і 98 днів.

Попереднє досягнення належало Анатолію Тимощуку - він вперше став капітаном у віці 25 років і 163 дні.

До п'ятірки наймолодших капітанів української збірної також входять Олег Лужний, Андрій Шевченко та Юрій Максимов.

Додамо, що Зінченко став 29-м капітаном в історії української збірної.

Олександр Зінченко: кар'єра у збірній України

Зінченко дебютував за національну команду України 12 жовтня 2015 року, ставши третім у списку наймолодших дебютантів збірної.

29 травня 2016 року Зінченко забив дебютний м'яч за збірну України в спарингу проти Румунії і став наймолодшим автором голу в історії української команди (19 років 165 днів).

Всього на рахунку Зінченка 35 матчів і 5 голів у футболці збірної України.

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Автор: Антон Дудар