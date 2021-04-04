Три очки команді Мірчі Луческу приніс Жерсон Родрігес.

У заключному матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" грало в гостях у "Олександрії".

Господарі вийшли вперед на 14-й хвилині матчу - Артем Сітало відкрив рахунок після пасу від Кирила Ковальця. "Динамо" вдалося відігратися в середині тайму - Микола Шапаренко реалізував пенальті, призначений після VAR за гру рукою.

Читайте такожВоротар Динамо може продовжити кар'єру в ГреціїНа 64-й хвилині "Динамо" забило ще раз, але гол Олександра Караваєва був скасований через офсайд у Віталія Буяльського.

Вирвати перемогу киянам вдалося на 90-й хвилині - автором переможного голу став Жерсон Родрігес, який забив з передачі Буяльського.

Таким чином, "Динамо" вдалося набрати 49 очок і зберегти 7 пунктів переваги над "Шахтарем". "Олександрія" (26 очок) йде сьомою.

"Олександрія" - "Динамо" - 1:2

Голи: Сітало, 14 - Шапаренко, 38 (з пенальті), Родрігес, 90

"Олександрія": Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Мірошниченко, Гречишкін, Лучкевич (Стецьків, 84), Банада, Ковалець (Мельник, 90+1), Третьяков, Сітало (Устименко, 75)

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв, 83), Буяльський, Де Пена (Родрігес, 73), Бесєдін (Гармаш, 88)

Попередження: Третьяков - Попов, Кендзера, Родрігес

Українська Прем'єр-ліга: 20-й тур

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Автор: Антон Дудар