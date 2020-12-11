Донецький "Олімпік" приймав "Львів".

Донецький "Олімпік" в рамках по 13-го туру УПЛ приймав ПФК "Львів". Гра пройшла в Києві на стадіоні імені Лобановського і завершилася внічию 1:1.

"Львів" вийшов вперед на 56-й хвилині — Юрій Кравчук вразив горота ударом головою після кутового.

Господарі поля зрівняли рахунок на 77-й хвилині завдяки голу Даніеля Романовського.

"Олімпік" набрав 17 очок і піднявся на 5-е місце турнірної таблиці. Принаймні до результатів інших поєдинків туру. "Львів" посідає 12-ту сходинку (9 очок).

"Олімпік" - ФК "Львів" - 1:1

Голи: Романовський, 76 - Кравчук, 55

"Олімпік": Бетім, Драмі, Романовський (Аблітаров, 90), Альваренга (Тейшейра, 58), Кравчук, Беніто, Каргбо, Пасіч, Лебеденко, Снурніцин, Політило

ФК "Львів": Костик, Нич, Казлаускас, Романчук (Кошман, 87), Махмутович, Якимець, Чир'як (Айнсалу, 75), Ременяк (Клименчук, 72), Антві, Кравчук, Сабіно

Попередження: Альваренга - Сабіно, Клименчук

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходить з 11 по 13 грудня. Де дивитися матчі по ТБ.

Після 12 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 29 очок і на 3 очки випереджає "Шахтар". Трійку лідерів замикає "Десна" (20 очок).

У зоні вильоту йде "Рух", у якого в активі всього 6 очок.

Українська Прем'єр-ліга: результати 12-го туру.

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Автор: Олег Давигора