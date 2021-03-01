ПФК "Львів" припинив співпрацю з Віталієм Шумським, який виконував обов'язки головного тренера команди.
Про це повідомив офіційний сайт "Львова".
1 березня Шумський покинув свою посаду. Контракт з тренером розірваний за обопільною згодою сторін.
Читайте такожСкандал в УПЛ: арбітр подасть до суду за наклеп на тренера, який попросив його розмовляти українськоюРазом з Шумським тренерський штаб покинув його асистент Тарас Мазур.
48-річний Шумський прийняв львів'ян у жовтні минулого року. Під його керівництвом команда провела дев'ять матчів, в яких здобула три перемоги при двох нічиїх і чотири рази програла.
Ім'я нового тренера команди буде оголошено 2 березня.
ПФК "Львів": результати сезону
- У львівському клубі це вже друга зміна тренера за сезон. У жовтні у відставку був відправлений грузин Георгій Цецадзе.
- В УПЛ "Львів" після 15 матчів набрав 14 очок і займає останнє місце.
- З Кубка України львів'яни вилетіли на стадії 1/16 фіналу, програвши "Ворсклі".
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